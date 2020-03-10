Эрдоган предложил Путину участвовать в разработке нефтяных месторождений в Сирии

10.03.2020, 15:30, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что якобы предложил российскому лидеру Владимиру Путину участвовать в разработке нефтяных месторождений в САР для помощи сирийской экономике.

Эрдоган сообщил турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Брюссель, что сказал Путину: «Давайте мы объединим усилия, и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию». По его словам, Путин ответил: «Возможно».

Президент Турции указал, что речь идет о сирийском городе Эль-Камышлы и провинции Дейр-эз-Зор, причем в последнем пункте месторождения «эксплуатируют террористы», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

По его словам, такое же предложение Анкара может сделать Вашингтону.

«Нефть, которую добывают террористы, некачественная, необработанная. Но если ее привести в хорошее состояние, то она даст шанс восстановить Сирию. И сразу будет понятно, кто хочет защитить Сирию и обеспечить ее единство, а кто хочет ее подмять под себя», – добавил турецкий лидер.

При этом ранее президент САР Башар Асад заявил, что если американцы и турки не уйдут из Сирии в результате переговоров, сирийцы применят силу.