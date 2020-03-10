Путин отреагировал на изменение цен на нефть

10.03.2020, 15:30, Новости дня

Цены на нефть меняются, вместе с ними курс нацвалюты и биржи, однако РФ пройдет все это достойно, экономика страны будет укрепляться, сообщил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил, выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы, что «цены на нефть пляшут и прыгают», вместе с ними меняется курс национальной валюты и биржи, однако «Россия пройдет все это достойно, экономика будет укрепляться», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что коронавирус и нестабильность в мировой экономике создают дополнительные риски и вызовы для страны.

Путин указал, что в отношении РФ давно применяется политика сдерживания, от страны ждут, что она поскользнется и погрязнет во внутренних дрязгах.

Глава государства подчеркнул, что перемены в мире носят кардинальный и необратимый характер, и в данный момент сложно складывается ситуация в безопасности и мировой экономике.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала на 10%. Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. В итоге с 1 апреля все страны смогут добывать нефть без ограничений.

Цены на топливо после этого начали резкое падение, а следом обрушились и фондовые рынки в разных странах.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему резко падают курс рубля и цены на нефть. Путин заявил, выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы, что «цены на нефть пляшут и прыгают», вместе с ними меняется курс национальной валюты и биржи, однако «Россия пройдет все это достойно, экономика будет укрепляться», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что коронавирус и нестабильность в мировой экономике создают дополнительные риски и вызовы для страны.

Путин указал, что в отношении РФ давно применяется политика сдерживания, от страны ждут, что она поскользнется и погрязнет во внутренних дрязгах.

Глава государства подчеркнул, что перемены в мире носят кардинальный и необратимый характер, и в данный момент сложно складывается ситуация в безопасности и мировой экономике.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала на 10%. Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. В итоге с 1 апреля все страны смогут добывать нефть без ограничений.

Цены на топливо после этого начали резкое падение, а следом обрушились и фондовые рынки в разных странах.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.


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