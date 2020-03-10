Федоров согласен с идеей ужесточения закона о несогласованных акциях до уровня Европы

10.03.2020, 15:30, Разное

По мнению депутата Государственной думы Евгения Федорова, отечественное законодательство в плане несанкционированных акций является не таким жестким, как в Европе. Поэтому, данный недостаток необходимо устранить, чтобы новые меры действенно функционировали по отношению к провокаторам.
Политик уточнил: несмотря на вполне подробное описание мер за нарушения, работают они далеко не всегда, в связи с чем их следует ужесточить до уровня европейских стран. Таким образом, депутат поддержал слова президента о важности реакции правительства на нарушение законодательства во время несанкционированных митингов в Российской Федерации.

Владимир Путин считает, что из-за провокаций существует большая вероятность массовых беспорядков, напоминает издание «ПолитЭксперт». Федоров полностью поддерживает данную позицию, отмечая, что за летними незаконными оппозиционными митингами стоят западные страны. Тем не менее, российским властям по силам пресечь антироссийскую деятельность.


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