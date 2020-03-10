Путин объяснил пользу поправок в Конституцию

10.03.2020, 15:28, Новости дня

Поправки в Конституцию РФ будут полезны для страны и общества, поскольку они направлены на укрепление суверенитета, традиций и ценностей, сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Они, эти поправки, давно назрели. Они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан, потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности. То, что составляет основу нашей жизни», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

По его словам, поправки позволят расширить и конкретизировать социальные гарантии граждан – а значит, «полнее раскрыть социальный характер нашего государства» и создать условия для «уверенного, поступательного, эволюционного развития РФ на длительную историческую перспективу». 

Глава государства отметил, что поправки в Конституцию должны создать поступательное развитие страны.

Ранее Путин прибыл в Госдуму, где выступит перед депутатами по вопросу поправок к Конституции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал Путина о поправках в Конституцию.

Во вторник Госдума приняла поправки в Конституцию. 


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