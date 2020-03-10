В Москве выбрано место для строительства госпиталя для борьбы с коронавирусом

10.03.2020, 15:28, Новости дня

Мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ №1, будет построен на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций, но тем не менее оснащенная самым современным медицинским оборудованием. Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве расположенная за «бетонным» кольцом», – говорится в сообщении в личном блоге градоначальника.

Собянин уточнил, что в этом районе нет крупных жилых комплексов.

«Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению», – добавил мэр. Также он отметил, что больнице потребуется прокладка газопровода, в связи с этим газом будут обеспечены близлежащие поселки.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на популярные вопросы, связанные с новым коронавирусом. В частности, власти разъяснили, должны ли члены семьи изолированного, не посещавшие опасные страны, тоже быть в карантине.

Напомним, на интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.


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