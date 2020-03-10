Путин в Госдуме выступил против досрочных выборов в 2020 году и продления своих полномочий без выборов

10.03.2020, 15:23, Новости дня

Президент России Владимир Путин 10 марта приехал в Госдуму, где обсуждались во втором чтении поправки в Конституцию РФ. Перед его приездом депутат Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентские сроки Путина после принятия поправок в Конституцию, или, как вариант, полностью отменить ограничения количества президентских сроков.

«Учитывая что инициатива о поправках исходила от меня, хотел бы высказать прямо здесь свою позицию, — заявил Путин депутатам. — Поправки давно назрели, и убежден, что будут полезны для наших граждан. Они укрепят наш суверенитет, наши традиции и наши ценности».

Он выступил против досрочных выборов в Госдуму. Утром 10 марта эта поправка также была предложена — лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

«Моя точка зрения: если граждане проголосуют за поправки в основной закон, то изменения должны вступить в силу сразу после этого. А значит Госдума должна получить расширенные полномочия немедленно. Но должна действующая Дума принять эти полномочия? Мое мнение — да», — заявил он.

Путин также заявил, что он не поддерживает идею Валентины Терешковой о снятии ограничений на количество президентских сроков и продление своих полномочий.

«Также были предложения продлить полномочия действующего президента. На мой взгляд, это также неверно. У граждан России всегда должна быть альтернатива на любых выборах», — также заявил Путин.

«Не хочется возвращаться во времена Советского союза, где все решалось келейно. Строго формально, можно было бы отменить ограничения по срокам: такая практика существует у наших соседей, а в США эта поправка появилась только в 1951 году, — заметил Путин. — Но сменяемость власти нужна для динамики развития страны».

«Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков», — резюмировал он. Однако, по его словам, если Конституционный суд примет решения о законности такой поправки — он готов допустить такую возможность.

Также он заявил, что неправильно наделять президентскими полномочиями Госсовет и другие государственные органы, которые не избираются напрямую народом. Это, по его словам, «неправильно и опасно»:

«Наделение других органов власти, центров власти, таких, как

Совбез, или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, какими бы то ни было серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно и неприемлемо, более того, опасно», — сказал он. — «Во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а во-вторых, приведет к расколу общества», — пояснил Путин.

«Еще раз подчеркну, что менять Конституцию в целом считаю нецелесообразным, даже в пунктах о президентской власти», — также сказал он.

«Уверен, что мы с вами многое сделаем до 2024 года, а там видно будет», — закончил он.