Урологи назвали 8 самых известных вредных привычек, повреждающих почки

10.03.2020, 15:23, Разное

Урологи назвали восемь самых известных вредных привычек, которые повреждают почки. В перечне присутствуют ряд нежелательных факторов, включая долгое держание мочи и излишнее употребление соли.

Не рекомендуется увлекаться болеутоляющими средствами, так как анальгетики негативно воздействуют на парный орган. При их регулярном употреблении возможны повреждения почек. Следует отказаться от курения, данная вредная привычка повышает артериальное давление и влияет на частоту сердечных сокращений. К тому же, в почках сужаются кровеносные сосуды, что ускоряет появление опасных симптомов. Вредной считают привычку увлекаться продуктами, содержащими большое количество белка, так как излишний метаболизм вреден почкам. Следует избегать больших порций соли. Пищевая добавка содержит натрий, который, при его избытке, вредит парному органу. Не рекомендуется налегать на продукты, содержащие кофеин, поскольку повышенное кровяное давление негативно воздействует на парный орган.

Следующей вредной привычкой является задержка с мочеиспусканием. Нельзя откладывать данную процедуру, следует опорожняться при любом удобном случае. Необходимо пить достаточное количество воды, так как дефицит жидкости вызывает в почках нежелательные процессы и негативно отражается на концентрации эритроцитов в кровотоке, провоцируя увеличение лейкоцитов.