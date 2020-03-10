Путин похвалил слоган автомобильных наклеек «Спасибо деду за победу»

10.03.2020, 15:22, Разное

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС поддержал связанные с Великой Отечественной войной слоганы «Спасибо деду за победу» и «Можем повторить», которые часто используются на наклейках для автомобилей.

«"Спасибо деду за Победу" — отлично. Это трактовать можно по-разному, — заметил Путин. — Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим <..> Достаточно вспомнить и Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет"».

В феврале СМИ обращали внимание, что перед 75-летием Победы новосибирское управление Росгвардии включило в закупки по программе госвооружений наклейки для служебных автомобилей с надписью «На Берлин». Вскоре после этого ведомство изменило документы на сайте госзакупок и назвало сообщения СМИ «не соответствующими действительности и ложью»