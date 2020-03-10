Представлен флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G с Snapdragon 865

10.03.2020, 15:07, Разное

Разработчики из Vivo официально анонсировали смартфон NEX 3S 5G, являющийся более мощной модификацией Vivo NEX 3 5G, выпущенного осенью 2019 года. Помимо однокристальной системы Snapdragon 865, новинки обзавелась и модемом X55.
Кроме того, есть поддержка WiFi 6 и энергозависимой памяти UFS 3.1. Аппарат оснащен 6,9-дюймовым дисплеем, занимающим почти 99,7% площади лицевой панели. Подобный результат достигнут из-за сильного изгиба боковых частей экрана. В качестве основной камеры будет задействован датчик с разрешением в 64 Мп, также появится сверхширокоугольная камера вместе с телеобъективом, имеющим двукратный оптический зум. Фронтальная камера – выдвижная.

Емкость батареи – около 4,4 тысячи мАч. В качестве операционной системы установлена FuntouchOS 10 с обновленным пользовательским интерфейсом, появятся и эксклюзивные живые обои, заходящие на края дисплея. На рынке появятся две модификации за 720 и 762 доллара: первая имеет 8 Гб ОЗУ и 256 Гб постоянной памяти, вторая – 12/256 Гб памяти (оперативная и ПЗУ соответственно).


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