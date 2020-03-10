Эксперт объяснил невозможность включения «Посейдона» в СНВ-3

10.03.2020, 15:00, Новости дня

«Разработки российского оружия не нарушают договор СНВ-3, и РФ готова его продлить. Но американцы общаются языком ультиматумов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя инициативу Госдепа США включить в договор СНВ-3 новейшие российские системы вооружений, в том числе подводный аппарат «Посейдон».

«Беспилотник «Посейдон» в принципе не может быть прописан в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Этот аппарат не является оружием первого удара в силу своих технических характеристик. Эти параметры Россия, кстати, обнародовала, и в США о них прекрасно знают».

«Посейдон» – оружие возмездия, напомнил эксперт. Поэтому оно никак не может подпадать под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Но я уже давно говорю, что новые российские гиперзвуковые комплексы обязательно станут предметом торга со стороны США. Помимо этого, американцы будут настаивать, чтобы мы каким-либо образом уговорили Китай присоединиться к СНВ-3», – спрогнозировал Леонков.

«Когда после многолетней подготовки американцы вышли из ДРСМД, они рассчитывали получить преимущество в области ракет средней дальности. Однако российские технологии, в результате которых появились гиперзвуковые комплексы, подводный беспилотник «Посейдон», крылатая ракета «Буревестник» и так далее, стали для них неожиданностью. Но остановить свою стратегическую программу США уже не могут», – констатировал эксперт.

Американцы обнаружили, что их баллистические ракеты средней дальности в случае конфликта могут быть перехвачены российскими комплексами ПВО, отметил Леонков. «А вот российские гиперзвуковые ракеты ни ПВО, ни ПРО США остановить не в состоянии. Поэтому летом прошлого года исследовательская комиссия Конгресса США рекомендовала в качестве условия продления СНВ-3 поставить либо полный запрет на российское перспективное вооружение, либо наложить на него существенные ограничения», – поделился собеседник.

Он также отметил, что РФ в целом готова продлить СНВ-3, но предлагает включить в договор Великобританию и Францию – других участников «ядерного клуба». Кроме того, по возможности привлечь к договору Израиль, Индию, Пакистан, Северную Корею. «Это должен быть всеобъемлющий договор, которому будут предшествовать долгие переговоры. А не так, как предлагают США: мол, давайте быстренько подпишем, а там разберемся», – заключил Леонков.

Ранее во вторник Госдеп США предложил включить в Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) новые и разрабатываемые российские системы. Среди них – оснащенный ядерной энергоустановкой подводный аппарат дальнего хода «Посейдон».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что внесение находящихся в разработке российских вооружений исключено в принципе и не подлежит обсуждению.