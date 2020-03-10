Нефть подорожала на 10 процентов

10.03.2020, 14:59, Новости дня

Цены на нефть восстанавливаются после обвала в понедельник, поднимаясь в цене на 9-10%, следует из данных торгов.

На 13.32 мск цена майских фьючерсов на нефть Brent росла на 8,82%, до 37,3 доллара за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 9,28%, до 33,99 доллара. При этом чуть ранее цена WTI росла более чем на 10%, до 34,33 доллара, передает РИА «Новости».

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. В итоге с 1 апреля все страны смогут добывать нефть без ограничений. Цены на топливо после этого начали резкое падение, а следом обрушились и фондовые рынки в разных странах.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему резко падают курс рубля и цены на нефть. 


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