Убившего соседа москвича отправили в психбольницу

10.03.2020, 14:59, Новости дня

Суд решил поместить в психиатрическую больницу москвича, который в мае 2018 года убил соседа и взял в заложники его жену и ребенка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Судом принято решение о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», – цитирует РИА «Новости» Иванову.

Отмечается, что стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала мужчину лицом, нуждающимся в принудительном лечении. 

Ранее в психбольницу отправили 20-летнего россиянина, который напал на женщину с ножом в Осло.


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