Суд обязал Навального выплатить «Московскому школьнику» 88 млн рублей

10.03.2020, 14:59, Новости дня

Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменять решение первой инстанции, согласно которой блогер Алексей Навальный, Фонд борьбы с коррупцией и юрист этой организации Любовь Соболь должны выплатить ООО «Московский школьник» 88 млн рублей для возмещения убытков.

Из информации в картотеке арбитражных дел следует, что во вторник апелляционный суд отклонил жалобу ответчиков на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы. Решение вступило в силу, передает РИА «Новости».

Арбитражный суд Москвы тогда признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 17 утверждений, которые посвящены организации питания в школах и детских садах Москвы.

Суд обязал Навального, ФБК и Соболь удалить сюжет и публикацию и опубликовать опровержение. Также суд взыскал с четвертого соответчика, экс-сотрудницы компании-истца Натальи Шиловой 1 рубль.

При этом «Московский школьник» требовал взыскать с ответчиков около 88 млн рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 млрд рублей компенсации вреда деловой репутации.

Упущенная выгода обусловлена тем, что ООО «Социальное питание «Центр» после выхода ролика отказалось от контракта с «Московским школьником» как соисполнителем на обеспечение питанием ряда учреждений здравоохранения.


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