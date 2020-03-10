Стало известно, когда Little Big представит песню для «Евровидения»

10.03.2020, 14:59, Новости дня

Группа Little Big представит песню для конкурса «Евровидение – 2020» 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщили в пресс-службе канала.

«Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на «Евровидении – 2020», состоятся 12 марта в программе «Вечерний Ургант». Информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу, – прим. ВЗГЛЯД) своевременно и в соответствии с регламентом», – рассказали в пресс-службе ТАСС.

Вокалист группы Илья Прусикин рассказал, что песня будет «веселой, с бразильским оттенком». «Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», – сказал музыкант.

Ранее сообщалось, что группа якобы просрочила подачу песни и клипа на конкурс. Однако в сообщении на фанатской странице конкурса в на фанатской странице конкурса в соцсети «Вконтакте» говорится, что все необходимые документы были предоставлены Европейскому вещательному союзу.

«Штрафа никакого не будет, так как до девятого марта нужно подать только все документы в ЕВС, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников», – сказано в сообщении.

Выступление Little Big ожидается в первой части первого полуфинала «Евровидения» 12 мая в Роттердаме.

Ранее фрагмент возможной композиции для конкурса появился в Сети. Первый канал 2 марта объявил, что в качестве участника от РФ на «Евровидение-2020» отправится питерская группа Little Big, известная в том числе в Европе. Позже лидер группы Илья Прусикин пообещал представить юмористическое выступление, которое всех удивит.