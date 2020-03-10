Мнение: Хуже обвала рубля может быть только суд в Нидерландах

10.03.2020, 14:54, Разное

Пока диванные аналитики с умным лицом мониторят ситуацию на биржах, предлагаю обсудить вопрос, который беспокоит как минимум 80 родственников тех, кто погиб в катастрофе рейса MH17.

Вчера началось слушание по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777. Процесс обещает быть долгим, поскольку заседания поделили на несколько частей: следующее слушание пройдёт в июне, а, вероятно, затронет и сентябрь.

На настоящий момент следствие озвучило свои предположения, назвав причастных к катастрофе трое россиян и одного гражданина Украины. Не может не поражать, на каком основании следствие связало всех четверых: один знает второго, третий был в подчинении у первого, ну а четвертый просто рядом постоял. Но, надо понимать, что каких-то весомых оснований у комитета нет и никогда не было, при этом сотрудничать с российской стороной Нидерланды изначально наотрез отказались.

Самое интересное, что многое действительно могло встать на свои места, ведь параллельно с расследованием Запада, очевидные факты и доказательства непричастности к катастрофе предоставлял производитель тех самых злосчастных комплексов ПВО «Бук» — концерн «Алмаз-Антей». Дело даже двинулось с «мёртвой точки», и почти шестилетнее дело начало обрастать новыми, весьма интересными нюансами, и, соответственно, новыми фигурантами. Так, палата представителей парламента Нидерландов осенью прошлого года прислушалась к стороне РФ и собиралась организовать тщательное расследование роли Украины в деле. Вместе с ней тогда «ожила» и международная следственная группа JIT. Расследование начало двигаться в правильном направлении, однако, снова сбилось с пути.

Во время вчерашнего судебного слушания один из прокуроров Нидерландов Вард Фердинандуссе выступая перед судьями, заявил следующее:

«В ходе своей работы следователи изучили все возможные причины крушения рейс MH17, и Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолёт был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук», который был доставлен на территорию Украины из РФ».

Настоящее же бесчинство проявил представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар, сказав, что наказанием для обвиняемых является пожизненное заключение. По-жиз-нен-ное, можете себе это представить?

Вард Фердинандуссе и Дигна ван Бутзелар стали очередными ораторомами, чьё громкое обвинение не подкреплено ни одним весомым аргументом. Таким образом, все доказательства вины РФ в катастрофе звучат весьма и весьма сомнительно, отказ в участии в расследовании нам добавило еще больше скепсиса, а шестилетнее разбирательство наводит на определенную мысль: кому-то очень выгодно выставить Россию виновником в крушении MH17.