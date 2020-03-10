Оксана Пушкина объяснила причину большого количества разводов в России

10.03.2020, 14:51, Разное

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что проблема разводов среди молодежи остается одной из наиболее острых для России. Повышая благосостояние семей, можно изменить ситуацию.
В этом плане стране, считает депутат и телеведущая Оксана Пушкина, не удалось избежать тенденции, ведущей к разрушению полноценной семьи и достаточно распространенной на Западе. Она сопровождается падением рождаемости, утратой престижности материнства, распространением асоциальных явлений в семье. Основной причиной разлада, по мнению социологов, является низкий уровень материального благосостояния российских семей, отсутствие взаимопонимания возникает именно на этой почве, а далее следуют уже измены.

Помимо повышения достатка, уже на школьной скамье необходимо готовить детей к пониманию важности роли семьи в обществе и государстве. Не менее значима психологическая составляющая, умение построить счастливые отношения с другим человеком, формирование толерантности. Проблема обусловлена не только социальными, но и индивидуальными обстоятельствами, отмечает Пушкина.


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