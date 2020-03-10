Анна Каменкова рассказала о нелегком браке с мужем старше нее на 15 лет

10.03.2020, 14:51, Разное

Актриса Анна Каменкова пояснила о своем нелёгком браке с мужем, который старше неё на 15 лет. Артистка призналась, что полюбила своего избранника за талант, всё остальное для неё было неважно.
Супружеская пара вместе уже 45 лет, в браке в 1987 году родился сын Сергей. С Анатолием Спиваком известная актриса уже почти полвека, причём она счастлива. Каменкова стала гостьей телевизионной программы «Судьба человека», выходящей на канале «Россия-1». Артистка пояснила о режиссёре театра на Малой Бронной. Разница в возрасте супругов существенна, но данное обстоятельство не смущает звезду. Когда она пришла в театр ещё молодой актрисой, будущий избранник водил её по помещениям буквально за руку. В дальнейшем он оказывал помощь с ролями, создав платформу и понимание того или иного образа, учил умению детализировать нюансы при работе над ролью.

Супруги часто сидели на кухне и разбирали до поздней ночи различные сцены из пьес. Далее актрисе было легко, так как она могла сыграть несколько дублей подряд и даже пустить слезу в одном и том же нужном моменте. Когда они познакомились, Анне Каменковой был 21 год, а Анатолию Спиваку – 36 лет, причём до этого он никогда не был женат. Актриса считает, что режиссёр просто ждал её.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Ученые выяснили, что кофе поможет облегчить боль

20.01 / Мнение: Яндекс.Дзен снижает расценки. В три раза за год, в два — за последний месяц

31.12 / «Просто прелесть!»: дети Максима Галкина восхитили народ предновогодним домашним концертом

22.01 / Володин высоко оценил вклад Медведева в диалог Думы и правительства

19.02 / Мнение: MH-17. Документы Ван дер Верффа

06.01 / Юлия Костюшкина обвинила сотрудников Госавтоинспекции в незаконном штрафе

17.01 / Вслед за Медведевым: появились сообщения об отставке Лукашенко

25.01 / Мнение: Танцы дворников…

07.02 / Медики: Злоупотребление Виагрой приводит к развитию дальтонизма

16.01 / Мнение: Путин будет править вечно…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика