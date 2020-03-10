Полковник-миллиардер Захарченко дал совет по борьбе с такими взяточниками, как он

10.03.2020, 14:50, Новости дня

Тем временем против него возбудили новое уголовное дело о взятках от предпринимателей на сумму 1,5 млрд рублей.

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осуждённый за взятки на 12,5 года колонии, рассказал, как нужно бороться с коррупцией. По его мнению, чтобы предотвратить злоупотребления, нужно разогнать половину госслужащих.

«На самом деле необходимо сократить половину — преобразовать количество в качество. Это позволит повысить КПД каждого конкретного чиновника и усилить общественный контроль», — убеждён Захарченко.

Он добавил, что кадры нужно подбирать по профессиональным качествам. Рынок госслужащих должен «регулировать сам себя», чем больше «контролёров», тем хуже, считает экс-полковник. Сегодня, добавил Захарченко, «псевдоборьба с коррупцией зачастую превращается в средство устранения собственно борцов с коррупцией, тех, кто занимает принципиальную позицию».

К таким себя причисляет и сам Захарченко. Он заявил, что уголовное дело против него завели, чтобы отстранить его от расследования хищения миллиардов рублей при строительстве подстанции «Новая».

Тем временем против Захарченко возбудили новое уголовное дело о взятках от предпринимателей на сумму 1,5 млрд рублей. Но экс-полковник продолжает утверждать, что невиновен. Он заявил, что не знает, какими нужно обладать полномочиями, чтобы с 2007 года получать столь крупные суммы «за общее покровительство». Захарченко уверен, что у него не было таких возможностей.

Бывший полковник также прокомментировал вбросы в СМИ, которые, по его словам, усиленно создавали ему негативный образ. Недавно по одному из телеканалов показали сюжет о его дочери Ульяне, которая якобы перевозила своего коня на виллу в Италии. По мнению Захарченко, верно в этом сюжете указано только имя: «Виллы с конюшней у меня в Италии нет, а есть только барак в мордовской колонии».

В прошлом полковник Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом секторе. Его арестовали в 2016 году по делу о взятках. При обыске у Захарченко обнаружили валюту на 8 млрд рублей наличными. Помимо тюремного срока суд приговорил бывшего полковника к штрафу в размере 117,9 миллионов рублей.