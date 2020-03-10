Казахстан закрыл въезд иностранцам из Франции, Испании и Германии и предложил реже брать деньги в руки

10.03.2020, 14:45, Новости дня

Власти Казахстана из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 12 марта запрещают въезд иностранцам из Германии, Испании и Франции. Об этом 10 марта сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин. «Требование будет действовать с 00:00 12 марта», – сказал он.

Ранее Казахстан из-за коронавируса запретил въезд людей из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. Тех, кто въезжал в Казахстан из Германии, Испании и Франции, отправляли на двухнедельный домашний карантин или размещали в стационарах.

Жандарбек Бекшин также сообщил, что первый случай коронавируса в Казахстане может быть зарегистрирован с 11 по 16 марта:

«По нашему прогнозу где-то с 11-16 у нас должен все же появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя», –​ сказал он.

Глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области Садвакас Байгабулов отдельно предупредил казахстанцев, что коронавирус передается через рукопожатия и бумажные деньги и попросил реже ими пользоваться.

«Мы рекомендуем всем в период подъема вирусных заболеваний, ОРВИ и гриппа воздержаться от рукопожатий и использования бумажных денег в целях профилактики и распространения простудных заболеваний», – сказал Байгабулов.

На уточняющий вопрос журналистов по поводу отказа от наличности спикер пояснил, что деньги «следует меньше брать в руки».