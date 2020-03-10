Путин о фразе «Можем повторить»: Россия готова ответить любому агрессору

10.03.2020, 11:45, Новости дня

Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Об этом Владимир Путин заявил в интервью ТАСС.

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, – заявил президент в ответ на просьбу прокомментировать фразу «Можем повторить», которая стала популярным слоганом празднования Дня Победы в России. – Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим».

При этом Путин добавил, что Россия «никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий».

Как пишет ТАСС, выражение «Можем повторить» было написано советским солдатом на основании колонны Рейхстага в мае 1945 года. В последние годы фраза стала в России популярным слоганом 9 мая – вместе с автомобильными наклейками «На Берлин» и другими.