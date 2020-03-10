В Кремле отреагировали на суд по делу МН17

10.03.2020, 14:31, Новости дня

В Кремле пока не комментируют судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что пока не будет как-либо комментировать это, и добавил, что отношение Москвы «к работе обвинения следственной группы хорошо известно», передает РИА «Новости».

«Мы не имели возможности участвовать в этой работе, относимся соответствующим образом. Пока судебный процесс никак не комментируем», – сказал он.

Между тем прокурор Тейс Бергер заявил, выступая на слушаниях по делу MH17, что совместная следственная группа (ССГ) «практически завершила» расследование», оно «будет закончено и все материалы «будут переданы в суд к началу досудебного рассмотрения дела в июне», передает ТАСС.

Напомним, в феврале был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором утверждается, что крушение МН17 в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного ЗРК «Бук». Кремль заявил, что это лишь подтверждает правоту России.

В понедельник судебный процесс над  подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing начался в Нидерландах. Сообщалось, что суд собрался приобщить к делу МН17 данные об отсутствии «Буков» в районе крушения.


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