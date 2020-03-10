Эрдоган заявил об уничтожении восьми «Панцирей» в Сирии

10.03.2020, 14:31, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Брюсселя заявил, что его вооруженные силы уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

«В Идлибе мы уничтожили с помощью наших боевых беспилотников восемь «Панцирей», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV слова Эрдогана.

В начале марта в Сети появилось видео с якобы уничтожением турецким беспилотником ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии или Ливии, однако пользователи соцсетей обнаружили, что информация не соответствует действительности.


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