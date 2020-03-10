Россияне рассказали, что считают аморальным поступком

10.03.2020, 14:30, Новости дня

Каждый третий житель России считает безбилетный проезд и использование мата аморальными поступками, говорится в аналитическом обзоре ВЦИОМ.

Участникам исследования перечислялись различные поступки и предлагалось оценить, какие из них нельзя оправдать, какие иногда допустимы, а к каким можно относиться снисходительно передает РИА «Новости».

32% россиян указали, что безбилетный проезд нельзя оправдать, еще треть (31%) считают использование ненормативной лексики аморальным.

90% респондентов указали, что аморально употребление наркотиков, также в топ-5 поступков, которые, по мнению россиян, нельзя оправдать, вошли взяточничество (85%), публичное проявление неприязни к людям другой национальности (72%) и веры (70%), алкоголизм и пьянство (66%).

Отмечается, что к супружеской измене россияне стали относиться терпимее: 52% опрашиваемых указали, что измена аморальна (против 67% в 2016 году). Лояльнее россияне стали и к мату: в 2016 году 45% респондентов сказали, что нельзя оправдать использование ненормативной лексики, в 2020-м — 31%.

Сопротивление полиции назвали недопустимым 48% россиян (против 60% в 2016 году).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса –телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.


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