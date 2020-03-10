Учёный-футуролог Карим Джебари оценил шесть сценариев уничтожения человечества

10.03.2020, 14:30, Разное

Шведский учёный Карим Джебари дал оценку вероятности сценариев, ведущих к уничтожению человечества. Исключив опасность супервулканов, футуролог проанализировал шесть основных угроз.

Представитель Института исследования будущего, не отрицая серьезность последствий в дальнейшем, считает изменения климата маловероятной причиной глобального катаклизма сегодня. Предпосылок повышения температуры до 462°C, как на Венере, нет, однако процесс способен повлиять на развитие таких сюжетов, как пандемия или ядерная война. В связи с возможностью повышения уровня риска ученый относит климатические процессы к проблемам, представляющим значительную опасность. Актуальность пандемии на фоне распространения коронавируса, ВИЧ и СПИД не исключена, хотя Карим Джебари считает, у населения Земли есть возможность её предотвращения. Научные исследования, соблюдение гигиены способствуют регуляции численности больных. Человечество с большой серьёзностью воспринимает опасность войн с применением ядерного оружия, понимая, что в планетарных масштабах трагедия может возникнуть из-за отдельного конфликта, как это было уже не раз в истории.

«Бунт машин», или угроза ИИ, настолько «разработана» массовой культурой, что сложно предположить вероятность выхода данного сценария из-под контроля науки. Губительная встреча планеты с астероидом возможна, однако, изучение камней, находящихся в непосредственной близости от неё, исключает опасность масштабного разрушения Земли. Маловероятным считает Джебари и контакт с агрессивными «пришельцами», все поиски, предпринятые в этом направлении, закончились безрезультатно. Последствия вулканических процессов ученый оценивает как менее опасные для землян по сравнению с деятельностью самого человечества.