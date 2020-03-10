Саудовская Аравия отказалась от встречи ОПЕК+ в мае-июне

10.03.2020, 14:30, Новости дня

Эр-Рияд не видит смысла во встрече стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, на ней будет лишь продемонстрирована неспособность противостоять кризису из-за коронавируса, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

«Я не вижу повода для созыва встреч в мае-июне, чтобы только продемонстрировать наш неуспех в принятии необходимых мер для противодействия этому кризису и нужных действий», – передает его слова РИА «Новости».

Он также заявил, что каждый производитель нефти на свободном рынке должен показать свою конкурентоспособность, увеличивая долю.

«На свободном рынке каждый производитель нефти должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, поддерживать и увеличивать свою долю на рынке», – сказал министр.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля ограничения на добычу нефти перестанут действовать. Цены на нефть на фоне этого решения начали резкое падение, обрушились фондовые рынки в разных странах.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть. 

Добавим, что во вторник цены на нефть выросли на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель, после рекордного падения на 24-25%.


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