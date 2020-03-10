В Ульяновске проржавел памятник с надписью «Наш рубль не заржавеет»

10.03.2020, 14:30, Новости дня

В Ульяновске покрылся ржавчиной памятник российской валюте с надписью «Наш рубль не заржавеет», его планируют отреставрировать и перенести на новое место, сообщила директор музея занимательных наук Эйнштейна Елена Ситникова.

«Да, заржавел. Мы будем его реставрировать, планируется, что начнем работы уже в конце этой недели. Мы его не реставрировали ранее, так как музей переехал в новое здание, и хотим памятник также перенести на новое место. Ждали, когда растает снег», – цитирует РИА «Новости» Ситникову.

Ранее в Сети появилась фотография памятника «Наш рубль не заржавеет», на которой видны ржавые подтеки.

Памятник установили в августе 2016 года в связи с 700-летием монеты. За основу памятника было взято изображение монеты в один рубль образца 1997 года. Сообщалось, что монумент выполнен из нержавеющей стали.

pic.twitter.com/0pe2o7u5c9

— Максим Барышов (@kavbweur) March 9, 2020


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Бобровский и Дадонов помогли «Флориде» обыграть «Торонто»

21.02 / Украинцы негативно высказались о развитии страны

04.02 / Коронавирус создал проблему ретейлерам

19.02 / Правительство Австралии выделит на разработку вакцины от коронавируса $1,3 млн

04.02 / Boeing 767 приземлился в Мадриде с поврежденным двигателем. Видео

13.01 / Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн из бюджета – СБУ

21.02 / Качество медицинского обслуживания почти не влияет на удовлетворенность пациентов

16.02 / В китайской провинции Хубэй зафиксировано 139 новых смертей от коронавируса

11.02 / High North News — норвежская разведка считает Россию и Китай крупнейшими угрозами для страны

22.02 / Эрдоган анонсировал встречу с Путиным, Меркель и Макроном по Идлибу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика