В Ульяновске проржавел памятник с надписью «Наш рубль не заржавеет»

10.03.2020, 14:30, Новости дня

В Ульяновске покрылся ржавчиной памятник российской валюте с надписью «Наш рубль не заржавеет», его планируют отреставрировать и перенести на новое место, сообщила директор музея занимательных наук Эйнштейна Елена Ситникова.

«Да, заржавел. Мы будем его реставрировать, планируется, что начнем работы уже в конце этой недели. Мы его не реставрировали ранее, так как музей переехал в новое здание, и хотим памятник также перенести на новое место. Ждали, когда растает снег», – цитирует РИА «Новости» Ситникову.

Ранее в Сети появилась фотография памятника «Наш рубль не заржавеет», на которой видны ржавые подтеки.

Памятник установили в августе 2016 года в связи с 700-летием монеты. За основу памятника было взято изображение монеты в один рубль образца 1997 года. Сообщалось, что монумент выполнен из нержавеющей стали.

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— Максим Барышов (@kavbweur) March 9, 2020