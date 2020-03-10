Сын Сафронова признался, что скучает по поклоннице его творчества Орнелле Мути

10.03.2020, 14:30, Разное

По словам пианиста Луки Затравкина, он является большим поклонником итальянской актрисы Орнеллы Мути, которой недавно исполнилось 65 лет. Более того, мировая знаменитость также знает о творчестве музыканта, и высоко оценивает его.

К слову, сын художника Никаса Сафронова уже длительное время поддерживает с Орнеллой Мути дружеские отношения. Затравкин сожалеет, что они долгое время не виделись, и очень скучает по своей подруге. Музыкант недавно хотел посетить Италию, чтобы поздравить актрису с днём рождения, однако сейчас в этой стране продолжается эпидемия коронавируса, из-за чего в некоторые города попасть невозможно (например, в Милан, где проживает Мути).

Впрочем, Затравкин отправил свое поздравление издалека. Пианист пожелал актрисе оставаться такой же невероятной и потрясающей. Стоит напомнить, что на счету музыканта более 15 международных музыкальных премий.