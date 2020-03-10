Минфин приостановил аукционы ОФЗ из-за нестабильности на рынке

10.03.2020, 14:30, Новости дня

Проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) приостанавливается до стабилизации рыночной ситуации, информирует Минфин.

«Минфин РФ информирует, что в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении аукционов ОФЗ будет сообщено дополнительно», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

В понедельник Минфин сообщил, что будет принимать решения о проведении аукционов по ОФЗ в условиях нестабильности рынков с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы стабилизировать рыночную ситуацию и не допустить избыточного давления на долговой рынок.

В ведомстве отметили, что сокращение заимствований ниже плановых параметров могут компенсировать из других источников финансирования дефицита бюджета, в том числе за счет остатков на едином счете федерального бюджета.

После приостановке Минфином аукционов по ОФЗ рубль усилил попытки восстановления. Так, курс доллара на 14.12 мск рос на 2,6 рубля до 71,2 рубля, курс евро – на 3,3 рубля до 80,8 рубля, однако после новостей от Минфина доллар спустился до 70,69 рубля, евро – до 80,14 рубля.

С утра доллар стоил 72,99 рубля, что является максимумом с марта 2016 года, а евро – до 85 рублей.

Эксперты поясняют, что снятие с рынка навеса госбумаг, предлагаемых к покупке, поддержит их цены и уменьшит количество выводимых из них рублей.

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