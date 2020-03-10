Политолог Максим Григорьев оценил идею Терешковой дать возможность Путину снова избираться на пост президента

10.03.2020, 14:28, Новости дня

— Более 50% граждан высказываются за сохранение Путина в нашей политической системе. И то, что этот вопрос обсуждается в Госдуме – это правильно, – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Так он прокомментировал инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков, позволив действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

— Во-первых, по данным социологов более 50% граждан высказываются за то, чтобы президент оставался и продолжал действовать как часть нашей политической системы. Во-вторых, как мне кажется, такой формат обсуждения данного вопроса в Госдуме выглядит честным, – считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

— Если бы президент хотел оставаться у власти с помощью преобразования политической системы – он мог бы возглавить Конституционный суд с расширенными полномочиями, законодательную ветвь власти, любую другую структуру или теоретически сделать Госсовет в качестве основного органа управления. Но он не стал этого делать, – отметил собеседник.

— Потому то, что этот вопрос обсуждается в Госдуме – правильно. А дальше граждане РФ примут свое решение в ходе голосования по Конституции. Это демократический формат, – подчеркнул Григорьев.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

— Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, – сказала Терешкова на пленарном заседании Думы. – Или если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией.

В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о перерыве в ее работе для проведения «необходимых консультаций». В ближайшее время Володин встретится с лидерами думских фракций.

Между тем в воскресенье президент Владимир Путин заявил, что предпочтительным для РФ должно быть наличие ограничения числа сроков на посту президента, так как это гарантирует сменяемость власти.