Минздрав Франции объяснил вспышку коронавируса в Италии

10.03.2020, 14:28, Новости дня

Распространение коронавируса в Италии связано с демографической структурой общества, которое отличается большим числом пожилых людей, сообщил министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире радиостанции France Info.

«В Италии произошло блокирование системы здравоохранения из-за большого числа больных и инфицированных. Те решения, которые сейчас принимает Италия на части своей территории, напрямую связаны с переполненностью медицинских учреждений, ее служб срочной помощи, ее палат реанимации. Такая ситуация связана с тем, что демографически страна имеет свои особенности: там большое число лиц пожилого возраста, зачастую живущих изолированно от всех», – приводит слова главы Минздрава Франции ТАСС.

Веран добавил, что «Франция продолжает принимать меры по борьбе с распространением коронавируса».

«Но в отличие от Италии Франция не идет на такие шаги, которые препятствовали бы социальной и экономической жизни страны, функционированию ее системы демократии», – сказал министр.

Он отметил, что если во Франции придется изолировать людей в местах их проживания, «это приведет к тому, что больницы не смогут нормально работать, будет парализована в целом городская система здравоохранения, так как мы недосчитаемся 30-40% медицинского персонала».

«Как и в предыдущие недели, мы адаптируем свои меры к ситуации, стараемся предусмотреть ее изменение. И Франция внимательно наблюдает за тем, что происходит вне ее границ», – сказал Веран.

«Также мы постоянно консультируемся с экспертами. Очередная такая встреча пройдет во вторник в министерстве здравоохранения», – добавил глава французского ведомства.

Веран подчеркнул, что «главным принципом действий во Франции является воспрепятствование распространению коронавируса». «Мы постарались сделать так, чтобы вирус как можно позже появился на французской территории, и теперь мы стараемся добиться, чтобы эта эпидемия была как можно более краткой и наименьшей по своим масштабам», – сказал он.

Французские власти, по его словам, пытаются добиться того, чтобы в стране «одновременно насчитывалось как можно меньше больных, что позволит избежать блокирования системы здравоохранения».

Напомним, во вторник, 10 марта, в связи с распространением коронавирусной инфекции власти Италии подписали декрет, который ограничивает передвижение граждан по всей территории страны. Также прекращены массовые спортивные состязания и запрещены любые групповые встречи.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что власти Италии должны были ограничить передвижение по стране еще неделю назад.

Всего коронавирус обнаружен в 100 странах по сему миру.