Путин во вторник выступит в Госдуме по поводу поправок в Конституцию

10.03.2020, 14:28, Новости дня

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента Владимира Путина о существующих поправках в Конституцию, российский лидер приедет в нижнюю палату парламента в 15.00 мск.

«Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня», – передает его слова РИА «Новости».

Во вторник Госдума приняла поправки в Конституцию. Они предусматривают в том числе ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий России, а также право экс-президентов быть пожизненными сенаторами.


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