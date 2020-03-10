США захотели от Турции гарантию неиспользования С-400

10.03.2020, 14:28, Новости дня

Соединенные Штаты попросили Турцию гарантировать, что приобретенные у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 не будут введены в эксплуатацию, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил об этом турецким журналистам на борту своего самолета при перелете из Бельгии в Турцию, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk.

«Как вы знаете, по теме ЗРК Patriot мы сделали США предложение: «если вы собираетесь предоставить нам Patriot, то давайте мы их купим». Но что касается С-400, то они также довольно смягчили свою позицию. Теперь они просят, чтобы мы пообещали, что мы не введем в эксплуатацию С-400», – сказал президент Турции.

Также он сообщил о запланированном на 17 марта саммите по миграционной проблеме в Стамбуле с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

«Ранее Меркель с Макроном должны были приехать в Стамбул вместе с (премьером Великобритании Борисом) Джонсоном, но не получилось (…) Если Джонсон сможет приехать (на встречу в Стамбуле – прим. ВЗГЛЯД), это будет четырехсторонняя встреча», – сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган потребовал от Меркель пересмотреть соглашение о беженцах.

Также в марте он сообщал, что развертывание С-400 начнется в апреле.


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