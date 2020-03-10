Мнение: Вам дочку вратаря Ксюшу Малофееву жалко? Решила торговать наркотой из-за нехватки денег «на такси»

10.03.2020, 14:19, Разное

«Заброшенная отцом», который сконцентрировался на новой семье, знаменитым вратарем Вячеславом Малафеевым, 16-летняя девушка Ксюша проживала с бабушкой. С новой женой вратаря отношения, судя по тому, что она говорит на публику, не заладились. Мама — погибла 9 лет назад — разбилась на Бентли. И дочку вратарь не баловал якобы — по ее словам. Ей не хватало, поведала на допросе, карманных денег. Дальше совсем интересное. Оказывается, для торговли наркотиками можно зарегистрироваться на специальном сайте в сети. О чем Ксюша и поведала полицейским.

Дальше еще любопытнее.

Этот сайт создали по просьбе полиции, чтобы ловить на удочку идиотов, в том числе — и малолетних.

«А что ты покупать-то собиралась на карманные деньги?» — спросили на допросе.

«Еду, оплачивать такси». Общественный транспорт девушку, видимо, не устраивал. Еду — хорошо, и вдруг — «такси». А как же метро, автобусы? Не катят?

Когда девушку взяли на «контрольной закупке», Ксения заверила, что это должна была быть её первая продажа. Так и было, видимо.

Обвинение Ксении предъявят в ближайшие дни. И серьезный срок маячит. Но, учитывая заслуги отца, и что в первый раз влипла, скорее всего, ограничатся условным сроком и штрафом.

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