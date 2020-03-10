Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на 9 Мая

10.03.2020, 13:59, Новости дня

«Приезд Трампа в Москву рассматривался бы антироссийским лобби в США как уступка Путину и как подтверждение того, что Трамп связан с Россией», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ президента США Дональда Трампа приехать в Москву на празднование юбилея Победы.

«На мой взгляд, это было предсказуемо. Трамп говорил, что он лично настроен принять приглашение, но предвыборная кампания может помешать ему», – напомнил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Предвыборный процесс – это действительно хорошая отговорка для Трампа. Но главная причина кроется в другом. Его визит мог быть использован против него антироссийским лобби в США. Причем в этом вопросе его даже многие республиканцы могут не поддержать. Приезд в Москву рассматривался бы как уступка Путину, и как очередное подтверждение того, что Трамп связан с Россией какими-то узами», – добавил собеседник.

«Поэтому я с самого начала исходил из того, что Трампу будет исключительно сложно приехать. И в данном случае, учитывая внутриполитическую обстановку в Штатах, это подтверждается», – резюмировал Пушков.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отказе президента США Дональда Трампа приехать на празднование 9 Мая в Москву.

«Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / МИД указал на неверную интерпретацию слов Лаврова

14.02 / Под водой с аквалангом и в эфире новостей: самые необычные признания в любви

06.03 / Аномальные снегопады могут стать причиной масштабного паводка в сибирских регионах

01.02 / Эффект домино: житель Китая одним ударом отправил в «нокаут» ограждение на набережной

06.03 / Посольство Италии рекомендовало согражданам не приезжать в Россию

03.02 / «Бабушки». Вышел клип «Аквариума» на трек середины 1980-х. Видео

27.02 / Грэм перед камерой сцедила грудное молоко

13.02 / Герб Белоруссии сделают миролюбивым и передвинут на нем Россию

28.01 / Российского депутата и его жену нашли убитыми

04.01 / Ким Кардашян показала детское фото с сестрами Кортни и Хлои

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика