Роскомнадзор заявил об удалении фейков о коронавирусе в Facebook и «ВКонтакте»

10.03.2020, 13:59, Новости дня

Соцсети Facebook и «ВКонтакте» удалили недостоверные данные о распространении коронавируса в России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

4 марта Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры заблокирует несколько страниц в Facebook и во «ВКонтакте» с фейковыми новостями о распространении коронавируса.

Ведомство заявляло о готовности последовательно ограничить доступ к ресурсам, распространяющим фейки о коронавирусе.

Глава национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил наказывать за распространение недостоверных данных по коронавирусу.