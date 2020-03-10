Ревенко заявил о готовности «Единой России» к выборам нового созыва

10.03.2020, 13:59, Новости дня

Предложение о досрочных выборах в Думу выглядит вполне логичным, парламенту снова нужно заручиться поддержкой граждан, сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя предложение депутата Александра Карелина.

«Единая Россия» готова к выборам нового созыва. Новый мандат доверия – важное условие для нашего общего успеха. Считаю, что данную поправку надо поддержать», – приводятся слова Ревенко на сайте «ЕР».

Он отметил, что парламенту важно вновь заручиться поддержкой граждан для реализации новых задач.

«После вступления в силу данных поправок (где есть также и делегирование части президентских полномочий парламенту страны – прим. ВЗГЛЯД) возникнет ситуация, когда у Госдумы появятся новые полномочия и новые обязательства перед избирателями. В связи с этим предложение о досрочных выборах в Думу выглядят вполне логичным. Это честно и справедливо», – заключил Ревенко.

В свою очередь, заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что предложение Карелина о досрочных выборах –  это честно, прежде всего, по отношению к избирателям.

«Запрос на обновление в стране высокий. В этой связи я поддерживаю предложение о досрочных выборах и с уверенностью могу сказать, что партия «Единая Россия» к ним готова», – отметил Хинштейн.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату. Парламентарий пообещал подготовить поправку о досрочных выборах, она будет роздана в зале пленарных заседаний Госдумы. Инициатива будет рассмотрена после подготовки, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.


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