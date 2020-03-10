Российские дилеры отметили рост спроса на автомобили на фоне обвала рубля

10.03.2020, 13:59, Новости дня

Российские автодилеры отмечают повышение трафика клиентов на фоне падения цен на нефть, и, как следствие, обвала рубля, сообщили в дилерских центрах «Рольф», «Авилон» и «Прагматика».

«В связи со скачком (падение) курса рубля мы отмечаем существенное повышение трафика в дилерские центры. Клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам, опередить вероятное подорожание. Это касается как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом», – передает ТАСС слова директора по развитию компании «Рольф» Владимира Мирошникова.

При этом он уточнил, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, на каком уровне зафиксируется курс рубля. Если он останется на текущем уровне, то повышение цен на автомобили весьма вероятно, сказал Мирошников.

«Что касается ажиотажа со стороны покупателей – мы видим оживление спроса, которое пришло за первыми скачками рубля по отношению к бивалютной корзине», – отметил директор филиала «Авилон.Мерседес-Бенц» Алексей Стариков.

По словам Старикова, россиянам стоит ожидать повышения цен на автомобили, если ситуация с курсом рубля не стабилизируется.

«Стоимость автомобилей коррелируется со стоимостью валюты – то есть колебания курса рубля – это одна из причин, которая непосредственно влияет на цены. Однако важно отметить при этом, что резких скачков не бывает, автопроизводители должны оценить ситуацию на рынке и понять, как себя поведет валюта в долгосрочной перспективе. Если ситуация не изменится в ближайшие недели, то будет ожидаемый, очередной виток увеличения цен на все автомобили, который обычно происходит в течение года», – отметил он.

То, что рост цен на автомобили неизбежен при существенном падении рубля, также отмечает гендиректор официального дилера Lada ГК «Прагматика» Владислав Рыдаев.

«Есть определенный рост активности, но это нельзя определять, как ажиотаж. Есть обеспокоенность перспективой роста цен, соответственно, это является основой для этой повышенной активности тех, кто в ближайшее время планирует сделать какую-либо дорогостоящую покупку», – сказал он.

Днем во вторник курс доллара расчетами «завтра» на 11.09 мск рос на 3,4 рубля, до 72 рублей, курс евро расчетами «завтра» – на 4,5 рубля, до 82 рублей. Утром доллар подскакивал до 72,99 рубля – максимума с марта 2016 года, евро – до 85 рублей, максимума с февраля 2016 года.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.


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