Кадыров наградил свою дочь Айшат медалью «За заслуги перед Чеченской республикой»

10.03.2020, 13:56, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат Кадырову медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», говорится на официальном сайте главы Чечни.

Медаль 21-летней руководительнице модного дома Firdaws Айшат Кадыровой вручил глава администрации Чечни Ибрагим Закриев за «безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР».

В феврале этого года у чеченского бренда прошел закрытый показ в Париже в рамках фестиваля «Русские сезоны». Показ Firdaws организовали в одно время с Парижской неделей моды, но в ее программу не вошел.

В пресс-службе республики рассказали, что «знатоки​ ​мира моды высоко оценили новую коллекцию», а некоторые экземпляры​ ​»известные глянцевые журналы разместили на своих страницах».

«Модный дом Firdaws под руководством Айшат Кадыровой сегодня по всему миру популяризирует наши обычаи и традиции. Раскрывает неповторимый образ чеченской женщины – скромной, но гордой и загадочной. Это колоссальный труд, огромная творческая работа. Именно через вас весь мир сегодня восхищается Чеченской республикой, как уникальным кладом для мирового модельного мира», –зачитал Закриев приветствие от Рамзана Кадырова на церемонии награждения.

Указ о награждении Кадыров подписал лично.

Жена главы Чечни Медни Кадырова основала модный дом Firdaws в 2009-м, через несколько лет руководство перешло к Айшат Кадыровой. В 2018 году компания отчиталась ​о своем доходе в 1500 рублей. Стоимость некоторых платьев на сайте модного дома доходит до 160 тысяч рублей.