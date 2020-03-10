83-летняя Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина после принятия поправок к Конституции. Единороссы поддержали

10.03.2020, 13:56, Новости дня

Депутат Госдумы Валентина Терешкова (родилась 6 марта 1937 года под Ярославлем — возраст 83 года) предложила внести в Конституцию поправки, которые снимут ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

— Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто и публично предусмотреть, — сказала она. — Вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, — заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Уже в соответствии с обновленной Конституцией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после озвучивания этой идеи объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения идеи Терешковой. По его словам, предложения нужно обсудить с главой государства и лидерами фракций. Но лидер «Единой России» Сергей Неверов уже объявил, что его фракция идею поддержит.

— Необходимо провести консультации с президентом. Но такую поправку, если она будет соответственно оформлена, фракция «Единая Россия» несомненно будет поддерживать, — сказал он.

Ранее на том же заседании, где обсуждаются возможные поправки в Конституцию, глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил назначать президента решением Госсовета, а не всенародным голосованием. Также он внес в Госдуму предложение о досрочных выборах: депутат от «Единой России» борец Александр Карелин заявил, что эта идея уже внесена в одну из поправок.