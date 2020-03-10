83-летняя Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина после принятия поправок к Конституции. Единороссы поддержали

10.03.2020, 13:56, Новости дня

Депутат Госдумы Валентина Терешкова (родилась 6 марта 1937 года под Ярославлем — возраст 83 года) предложила внести в Конституцию поправки, которые снимут ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

— Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто и публично предусмотреть, — сказала она. — Вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, — заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Уже в соответствии с обновленной Конституцией.

Запчасти для снегоходов и мототехникиСпикер Госдумы Вячеслав Володин после озвучивания этой идеи объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения идеи Терешковой. По его словам, предложения нужно обсудить с главой государства и лидерами фракций. Но лидер «Единой России» Сергей Неверов уже объявил, что его фракция идею поддержит. 

— Необходимо провести консультации с президентом. Но такую поправку, если она будет соответственно оформлена, фракция «Единая Россия» несомненно будет поддерживать, — сказал он. 

Ранее на том же заседании, где обсуждаются возможные поправки в Конституцию, глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил назначать президента решением Госсовета, а не всенародным голосованием. Также он внес в Госдуму предложение о досрочных выборах: депутат от «Единой России» борец Александр Карелин заявил, что эта идея уже внесена в одну из поправок. 


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Врач объяснила, как правильно использовать медицинские маски

07.02 / Кокорин опроверг переговоры с другими клубами

21.02 / Зеленская с косами-дракончиками выступила на международном форуме

26.02 / Александр Жуков предложил провести прощальный матч Шараповой в России

21.01 / США призвали Китай к участию в трехсторонних переговорах с Россией

04.02 / ЕР разработала проект закона об усилении ответственности властей за оскорбления

11.02 / Преступники в прошлом году украли $4,3 миллиарда в криптовалюте

16.02 / Протоиерея Смирнова обвинили в хайпе на «бесплатных проститутках»

13.02 / Российскую школу затопило кипятком прямо во время занятий

17.01 / Умер самый маленький в мире человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика