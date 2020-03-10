Австралийцы подали в суд на Facebook за разглашение данных пользователей

10.03.2020, 13:56, Разное

В Австралии требуют от Facebook материальную компенсацию за нарушение конфиденциальности. На компанию Цукерберга подали в суд, обвиняя в разглашении данных свыше 300 тысяч пользователей.
Иск в судебные инстанции направила австралийская комиссия, занимающаяся вопросами защиты потребительских прав. В соответствующем документе речь идет о том, что с 2014 по 2015 год социальная сеть распространяла персональные данные пользователей, проживающих на территории Австралии, и передала другому приложению. Это привело к тому, что конфиденциальная информация 300 тысяч австралийцев стала доступна для использования в различных целях. Если вину Facebook докажут, социальную сеть могут оштрафовать на $1,1 млн отдельно по каждому случаю нарушения прав защиты личных данных.

В 2019 году австралийцы подали иск в суд на Google за обман пользователей в вопросе сбора персональных сведений. Многие надеялись, что при отключении опции в Location History блокируется доступ к их местоположению. Однако информация продолжала поступать посредством Web App Activity в Google, что является нарушением пользовательских прав.


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