Российские ученые вылечили мышей от рака кишечника перегревом больных клеток

10.03.2020, 13:56, Разное

Учёные из РФ, работающие в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», вылечили лабораторных мышей от рака кишечника. Специалисты использовали способ по локальному перегреву поражённых клеток.
В научном эксперименте российских специалистов принимали участие также исследователи из Греции и Германии. Учёные предложили использовать так называемую магнитную гипертермию. Разработанный способ лечит рак благодаря интенсивному нагреву очага, в котором сконцентрированы больные клеточные структуры. Происходит разрушение белков, вслед за этим отмирают клетки самой опухоли. Для того, чтобы здоровые ткани не погибали вместе с пораженными, в новообразование вводится особое вещество, имеющее магнитные свойства. Данный компонент избирательно поражает раковые клетки, причём он представляет из себя наночастицы оксида феррита кобальта. Последние нагреваются под воздействием электромагнитного поля переменного тока потенциалом 1 кГц и убивают нужные клетки.

В настоящее время учёные изыскивают материалы и необходимые режимы температур, которые станут максимально эффективными в рамках предложенной разработки. Крайне важным моментом является требование не допустить токсического воздействия на здоровые ткани организма.


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