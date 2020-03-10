В Украине на коронавирус проверяют четырех человек – Минздрав

10.03.2020, 13:56, Новости дня

Украинские медики проверяют четырех человек на инфицирование коронавирусом. Об этом 10 марта во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«В стране все стабильно. У нас зарегистрирован всего один случай коронавирусной инфекции. В вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья находятся еще четыре образца, которые проходят исследования. Об их результатах будет известно сегодня вечером или завтра в начале дня», – рассказал Ляшко.

Он добавил, что за последнее время в Украине исследовали 40 образцов с подозрением на коронавирус.

Житель Черновцов помещен в областную инфекционную больницу 3 марта после путешествия по Италии. По состоянию на 10 марта его состояние оценивается как удовлетворительное. В этот же день его жену увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины не было никаких симптомов заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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