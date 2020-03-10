В России решили провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре

10.03.2020, 13:14, Новости дня

Такое предложение высказал Владимир Жириновский.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести 20 сентября досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию. Об этом сообщили «РИА Новости». Госдума уже сегодня рассмотрит поправку о досрочных выборах.

«Если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал Жириновский перед заседанием Госдумы, на котором будет рассматриваться во втором чтении законопроект об изменении Конституции.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — заявил депутат от «Единой России» Александр Карелин на заседании Госдумы.

Кроме того, Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур. По задумке лидера ЛДПР, Госсовет будет избирать президента с 2024 года.

Сейчас выборы в Госдуму запланированы на осень 2021 года. По действующему законодательству, досрочные выборы могут проводиться только после роспуска Госдумы. Согласно конституции, распустить Госдуму может только президент своим указом, если нижняя палата выражает недоверие правительству или после того, как Госдума трижды откажет президенту в одобрении кандидатуры премьер-министра.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в Конституцию могут добавить положение о самороспуске Думы, которое «позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне».

Законопроект о поправках к Основному закону страны одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас находится в процессе доработки. Всенародное голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.