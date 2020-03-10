В России составили типичный портрет «легкой добычи» мошенников

10.03.2020, 13:54, Новости дня

В основном жертвами злоумышленников становятся молодые люди до 37 лет.

Эксперты «Тинькофф Банка» взялись составить стандартный портрет россиянина, который может стать жертвой мошенников. При составлении типичного образа потенциальной жертвы учитывали такие характеристики, как возраст человека, его пол, а также уровень образования и семейное положение.

И вот каким получился портрет человек, который может стать настоящей «находкой» для обманщиков. В основном это молодые люди, в возрасте от 28 до 37 лет. Эксперты выяснили, что больше трети (39%) случаев информационного мошенничества приходится как раз именно на этот возраст.

Речь идет о случаях с незначительными суммами в пределах 10 тысяч рублей. Чаще всего деньги за какую-нибудь покупку, причем добровольно, переводят клиенты от 18 до 22 лет. Помимо оплаты покупки несуществующего товара мошенники могут вымогать деньги и предлагать сделать инвестиции в какой-нибудь якобы перспективный проект. Как правило, клиенты добровольно называют данные банковских карт или сведения из СМС-сообщений от банка.

Выяснилось, что легче всего обману поддаются мужчины. Во всяком случае больше половины жертв злоумышленников стали представители сильного пола. Именно с их карт крадут деньги, в среднем по 11600 рублей. Мужчины чаще женщин отправляют деньги, а вот женщины с большой охотой «выдают» свои персональные данные.

Примечательно, что уровень образования никак не влияет на доверчивость людей. Даже наоборот, количество жертв обмана с ученой степенью выше в полтора раза, чем доля обманутых с дипломом или без.

Также эксперты выяснили, что одиноких людей гораздо легче обмануть, чем семейных. Предположительно, последних останавливает ответственность или необходимость давать отчет о потраченных деньгах перед членами семьи. Тем временем мошенники не дремлют, придумывая каждый раз новые схемы по уводу денег у доверчивых граждан.