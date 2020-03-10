«Нас могут ждать и досрочные выборы президента» — Госдума нашла основания для самороспуска

10.03.2020, 13:54, Новости дня

Нижнюю палату парламента уже в сентябре могут ждать выборы

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.

По его словам, «Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, дает нам большие полномочия».

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — заявил он на пленарном заседании Государственной думы.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Карелин может оформить это предложение в виде поправки ко второму чтению проекта о конституции. Ее также рассмотрят сегодня, 10 марта.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Основной закон провести досрочные парламентские выборы.

Владимир Жириновский призвал провести досрочные выборы в Госдуму

«Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал вице-спикер Госдумы. Он полагает, что выборы в парламент можно назначить на 20 сентября.

Роспуск Госдумы и досрочные выборы обсуждали с самого момента внесения проекта поправок к Конституции, напомнил «Блокноту» политолог Алексей Шабуров. «Все заверения о том, что такой сценарий не рассматривался, звучали неубедительно. Досрочные выборы выгодны как «Единой России», так и остальным парламентским партиям, которые могут быстро развернуть предвыборную кампанию. Это решает множество задач для власти, для которой выборы 2021 года – большая проблема. Кампания пройдет в экстренном режиме, при котором политические администраторы будут хозяевами положения», — сказал эксперт.

По его мнению, очевидно, расчет делается на энтузиазм людей после принятия поправок в Конституцию: «То есть предстоящее голосование будет первым этапом ключевой избирательной кампании. Понятно, что сценарий с роспуском Думы и выборами был задуман заранее и существовал уже в январе».

В то же время Шабуров указал на один нюанс: «При нынешнем резком обвале цен на нефть и ослабления рубля сложно предсказать, какой будет экономическая ситуация к сентябрю и в каком настроении будут в тот момент избиратели».

Политолог, руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин заявил «Блокноту», что с учетом подготовки поправок в Конституцию Российской Федерации, которые, вероятно, будут одобрены на голосовании 22 апреля,, было бы логично, чтобы состав Государственной Думы избрался уже в этом году, и в обновленном варианте начал работу в следующем десятилетии, начиная с 2021 года.

Выборы в нижнюю палату парламента могут пройти уже в сентябре

«В политике нужны новые идеи, новые подходы и новые люди. В следующем созыве хочется видеть новых депутатов, с новыми мыслями и планами по развитию страны. В настоящий момент проходит конкурс «Лидеры России. Политика», некоторые партии проводят партийные школы и обучения своих партийцев, поэтому при проведении новых выборов, я надеюсь, мы увидим много новых людей. Не исключено, что при появлении новых партий в этом году, некоторым их представителям удастся побороться за мандаты уже на этих выборах. В любом случае, если поправки за самороспуск Госдумы будут приняты и большинство депутатов позже примут такое решение, то предстоит серьезная работа по подготовке кандидатов и партий к выборам, чтобы завоевать доверие граждан России», — заключил Паймушкин.

В то же время глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «Блокнотом» указал, что досрочные выборы после вчерашнего шока с обвалом нефти и национальной валюты — «это и есть раскачивание лодки». «Видимо, хотят все обнулить. Но тогда нас могут ждать и досрочные выборы президента», — полагает Калачев. По его мнению, досрочные выборы не очень выгодны для «Единой России», однако в них заинтересованы ЛДПР и КПРФ.

Политолог Алексей Чеснаков заявил, что «наличие возможности (поправки) и наличие желания (ей воспользоваться) могут не совпасть». «А некоторое время даже никак не могут совпасть. По крайней мере, до середины мая решение не примут», — резюмировал эксперт.