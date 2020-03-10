«Если кто-то посмеет, мы повторим»: Путин жестко ответил критикам итогов ВОВ

10.03.2020, 13:54, Новости дня

Президент порассуждал о Победе, Гитлере, Сталине, Украине и сговорах между государствами.

Президенту России Владимиру Путину не важно, приедут ли в Москву лидеры зарубежных стран, чтобы отметить вместе с россиянами 75-летие Победы. При этом глава государства считает, что их отказ станет большой ошибкой. От визита в Москву уже отказался президент США Дональд Трамп.

Кроме того, Путин вновь подчеркнул, что у России невозможно отнять Победу в войне. О Победе, безопасности и истории Второй мировой войны российский лидер порассуждал в очередном выпуске проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин назвал фигней и собачей чушью заявления представителей Европарламента, которые заявляют о равной ответственности Гитлера и Сталина.

Он обратил внимание на то, что Сталин – тиран, но не запятнал себя прямыми разговорами с Гитлером, да и нет ни одного документа, под которым бы стояли их совместные подписи. Тогда как подписи Гитлера и премьеров Великобритании и Франции, а также главы Польши имеются. Кроме того, есть сведения о сговорах по дележу территорий, уточнил Путин.

«И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты начиная с 38-го года», — пояснил президент, назвав Мюнхенский договор сговором, который стал первым шагом ко Второй мировой войне.

Рассуждая об искажении истории, Путин выразил свое отношение к тому, что президент Украины Владимир Зеленский говорил на торжествах по случаю 75-летия Освенцима в Польше. Президент России считает, что украинцам, которые с оружием в руках воевали с нацизмом, фактически плюнули в лицо. А Зеленский хочет быть «благообразным» для польского руководства, потому и совершает такую большую ошибку, пояснил Путин. 

Не стал российский лидер скрывать и своего отношения к лозунгам «Спасибо деду за Победу», «Можем повторить». Путин заявил, что Советский Союз подвергся страшному нападению нацистской Германии и потерял столько, сколько ни одна страна мира не теряла – 27 миллионов своих граждан. Так что если кто-то посмеет сделать подобное, то «мы повторим», но лучше, чтобы не пришлось, подчеркнул главнокомандующий.

В заключение Путин вспомнил лозунг Александра Невского: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет».

Ранее президент рассказал о своем отношении к несистемной оппозиции, а также рассказал о росте реальных доходов россиян.


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