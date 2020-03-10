Зачем крутить и городить? — Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки

10.03.2020, 13:54, Новости дня

По ее мнению, такую поправку необходимо внести в законопроект об изменениях в Конституцию.

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков. По ее мнению, такую поправку необходимо внести в законопроект об изменениях в Конституцию.

«Мы видим, как меняется жизнь и мир, должны меняться и мы. Мы должны соответствовать высочайшей динамике. Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», — заявила Терешкова.

По мнению депутата, необходимо или вообще убрать ограничения, или, «если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность».

Также Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок. Если эту инициативу одобрят, Владимир Путин сможет принять участие в выборах 2024 года.

Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов уже заявил о готовности поддержать идею Терешковой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эти предложения необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение президента по этому поводу.

«Не такой он человек, который будет ставить вопрос о себе лично. А мы должны обязательно этот вопрос ставить. А решать будет народ», — высказалась Терешкова о Путине.

После этого в заседании объявили перерыв, чтобы сразу провести консультации по поправке об обнулении президентских сроков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести 20 сентября досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию. Кроме того, он предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур. По задумке Жириновского, Госсовет будет избирать президента с 2024 года.

Законопроект о поправках к Основному закону страны одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас находится в процессе доработки. Всенародное голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.