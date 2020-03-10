Премьеру нового смартфона Huawei P40 проведут в онлайн-режиме

10.03.2020, 13:54, Новости дня

Китайская компания Huawei поделилась тизерным изображением нового флагманского смартфона Huawei P40.

Таким образом, публике продемонстрировали официальную дату устройства — 26 марта. По предложенному изображению можно увидеть, что смартфон получил продвинутую камеру, которая имеет главный датчик 52 мегапикселя. Модуль включает пять объективов с различными параметрами.

Вместе с тем уровень производительности не вызывает сомнений у экспертов, так как китайский бренд стабильно внедряет в свои новые аппараты топовое оборудование, оптимизированное под фирменное программное обеспечение. Остальные особенности нового устройства будут известны несколько позже.