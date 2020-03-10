В Сети появились рендеры прозрачного Xiaomi Mi 10 Explorer Edition

10.03.2020, 13:54, Новости дня

Сегодня стали доступные рендерные изображения нового смартфона Xiaomi Mi 10 Explorer Edition.

Аппарат имеет уникальную особенность, которая выражена в прозрачной тыльной стороне смартфона. Вместе с тем китайский бренд пока не называет никаких деталей о сроках выхода устройства в продажу, а также о цене на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Explorer Edition. Кроме того, прозрачное исполнение корпуса впервые предусмотрели для флагманов модели Xiaomi Mi 8.

Однако в данном случае также выход состоялся в качестве отдельных модификаций Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Xiaomi Mi 9 Explorer Edition. Что касается новых флагманских аппаратов, то они получат более высокий ценник из-за поднявшейся себестоимости на данные устройства.


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