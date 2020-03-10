Новосибирская школьница создала робота для наблюдения за дикими животными

10.03.2020, 13:52, Новости дня

Гибрид гусеница и обезьяны. Новосибирская школьница создала робота для наблюдения за дикими животными. Изобретение получило высокую оценку судейской коллегии престижного научно-инженерного конкурса в Санкт-Петербурге.

Разработка устройства для наблюдения за дикими животными заняла у девятиклассницы Дарьи Королевой полгода. Робот может стать отличной альтернативой неподвижным фотоловушкам, предназначенным, как правило, для нижних ярусов леса.

"Много животных обитает в верхних частях деревьев. За землю они практически не спускаются. К ним очень сложно подобраться не спугнув, а мой робот сможет забраться к ним и наблюдать", ─ говорит ученица физико-математической школы НГУ Дарья Королева.

Чтобы устройство не отпугивало лесных обитателей, школьница юная изобретательница сделала его лазающим. Во время движения он изгибается и, как обезьяна, цепляется за ветку при помощи специальных захватов. Такой робот будет полезен для борьбы с браконьерами. Также он пригодится ученым-натуралистам и сотрудников зоопарков.

"Он способен перемещаться по ветке и транслировать видео оператору. Кроме того, его обучил распознавать животных и сохранять о них информацию в базе данных для дальнейшего анализа", ─ рассказал ГТРК "Новосибирск" научный сотрудник института автоматики и электрометрии Сибирского Отделения РАН Александр Мальцев.

Радиус распознавания у нового робота составляет 7 метров. Правда пока он "видит" только обезьян и лесных котов. Другие животные еще не занесены в его базу.

В ближайшее время изобретательница и ее педагог планируют усовершенствовать машину, чтобы она могла распознавать животных по силуэтам. Также робота научат лазать по деревьям не только горизонтально, но еще и вертикально.

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ГТРК "Новосибирск"